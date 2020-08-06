Стрілянина в Обухові: водій авто на зупинці поранив продавчиню з кіоску

У Києві затримали чоловіка, який ввечері 5 серпня здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту в Обухові і втік на авто синього кольору.

Внаслідок стрілянини поранено 20-річну продавчиню з кіоску. У дівчини – непроникне поранення грудної клітки.

Затриманим виявився 33-річний киянин. У нього вилучила пістолет Форт-12, набої до нього та дозвільні документи.

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Слідство встановило причини стрілянини. На світлофорі між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із них почав хаотично стріляти у бік іншого, а постраждала від цих пострілів дівчина-продавець.







В Обухові чоловік вчинив стрілянину на зупинці, поранено продавчиню кіоску / 2 фотографии

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Стрілку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нині він у СІЗО, де чекає на обрання запобіжного заходу.

Наприкінці липня в Одеської області невідомі обстріляли автомобіль місцевого активіста Дем’яна Ганула, який повертався з Південного до Одеси.

Він стверджує, що це замах. Для пошуку нападників оголосили операцію Перехоплення.