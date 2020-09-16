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Факти / Надзвичайні події

Під Новотошківським на гранаті підірвався військовий

На Донбасі поблизу н.п. Новотошківське через необережне поводження з гранатою загинув військовослужбовець.

Про це заявили в штабі ООС.

За минулу добу російські найманці два рази порушили режим припинення вогню.

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За інформацією ООС, за останню добу в районах відповідальності бригад було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Вогонь був відкритий біля населеного пункту Катеринівка. Збройні формування РФ здійснили постріл з підствольного гранатомета.

Також противник п’ять разів вистрілив зі стрілецької зброї. Втрат українські захисники не понесли.

Про повне припинення вогню на Донбасі, яке розпочалося з опівночі 27 липня, сторони дійшли згоди на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня внаслідок провокацій ворога загинули троє українських військовослужбовців. Ще один герой помер у госпіталі 7 вересня.

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