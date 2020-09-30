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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина в Білій Церкві: чоловік відкрив вогонь біля магазину

У Білій Церкві на Київщині чоловік розгулював із наркотиками містом і влаштував стрілянину на вулиці, в результаті якої ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали зловмисника, який, за словами очевидців, дістав зброю поблизу магазину та кілька разів вистрілив.

Поліцейські знайшли гільзи від пістолета та переглянули камери відеоспостереження, щоб встановити особу чоловіка, який після стрілянини пішов в невідомому напрямку.

У затриманого, окрім пістолета та набоїв до нього, з собою були наркотики – канабіс та амфетамін.

Відповідно до відкритої справи за двома статтями КК України чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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  • Стрілянина в Білій Церкві: чоловік відкрив вогонь біля магазину
  • Стрілянина в Білій Церкві: чоловік відкрив вогонь біля магазину
  • Стрілянина в Білій Церкві: чоловік відкрив вогонь біля магазину
  • Стрілянина в Білій Церкві: чоловік відкрив вогонь біля магазину
Стрілянина в Білій Церкві: чоловік відкрив вогонь біля магазину / 2 фотографии

У Києві побили співробітницю посольства США

30 вересня співробітницю посольства США Санвер Нікаело госпіталізували після того, як її непритомною виявили на одній із вулиць столиці.

У лікарні жінка померла від травми голови. Правоохоронці розшукують нападників.

Джерело: Нацполіція

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