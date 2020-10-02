Октябрь, 02, 2020 в 14:53

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале произошла стрельба.

По предварительной информации, возле одного из киосков на Вокзальной площади между женщиной и мужчиной возник конфликт.

После этого мужчина выстрелил в знакомую из пневматического пистолета. Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, но от помощи врачей отказалась.

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К счастью, в результате стрельбы больше никто не пострадал. Сейчас всех участников конфликта доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Уже проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация инцидента.

Накануне, 30 сентября, стрельба произошла в Белой Церкви. Правоохранители задержали злоумышленника, который, по словам очевидцев, достал оружие возле магазина и несколько раз выстрелил.