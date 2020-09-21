Посадовці Укрзалізниці організували корупційну схему під час контейнерних перевезень на понад 4 млн грн.

Вони штучно створили для однієї із філій Укрзалізниці завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних потягів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів.

Такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.

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Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали фіктивних печаток компаній, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів.

Також вилучено понад 1,2 млн грн, на які судом накладено арешт. Частину грошей зловмисники сховали у холодильнику поруч з лимонами.



















Мільйон серед лимонів у холодильнику: в УЗ викрили корупційну схему / 5 фотографий

У схожі скандали чиновники Укрзалізниці втрапляють вже не вперше. Зокрема, в Одеській області екс-чиновника Укрзалізниці підозрюють у заволодінні 100 тис. грн з бюджету.

Він з серпня 2017 року до листопада 2018 року подавав заяви на отримання компенсації за оренду житла, де за фактом не жив жодного дня.