Підміняли смартфони на макети: у Василькові викрили шахрайську схему

У Київській області правоохоронці викрили злочинну схему з поштовими відправленнями. Зловмисники замовляли в інтернет-магазинах смартфони на поштове відділення.

Під час огляду отриманого товару вони відволікали працівників пошти та замінювали телефони на макети. Після цього вони повідомляли, що через брак коштів на рахунку повертають товар назад.

Організували оборудку 34-річна жінка та 26-річний чоловік, загалом вони завдали інтернет-магазинам збитків на 450 тис. грн. Зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

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На Київщині зловмисники кинули гранату в поліцейських

У селі Баришівка Київської області зловмисники чинили опір поліції під час затримання. Один з них кинув гранату на правоохоронців та почав стріляти.

У результаті цього двоє поліцейських отримали поранення. Чи вдалося затримати злочинців, читайте на Фактах ICTV.