Збагатився на 1 млн: у Києві іноземець ошукував жінок на сайтах знайомств

Співробітники кіберполіції Києва викрили чоловіка, який ошукував жінок на сайтах знайомств. Громадянин іноземної країни за допомогою злочинної схеми отримав 1,3 млн грн.

Він знайомився з жінками, здобував їхню довіру, а потім виманював гроші та ювелірні вироби. Відомо про мінімум п’ять користувачок сайтів, які стали жертвами шахрая.

Наразі 34-річни фігурант справи перебуває під вартою за шахрайство. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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У Вінниці чоловік обдурював людей, знаходячись у в’язниці

У Вінницькій виправній колонії чоловік ошукував людей за допомогою телефону. Засуджений представлявся співробітником банку та виманював у громадян кошти.

Його жертвою стала мешканка Закарпатської області, яка переказала зловмиснику 1,6 тис. грн.

Фото: Кіберполіція, Pexels