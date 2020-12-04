PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Збагатився на 1 млн: у Києві іноземець ошукував жінок на сайтах знайомств

Співробітники кіберполіції Києва викрили чоловіка, який ошукував жінок на сайтах знайомств. Громадянин іноземної країни за допомогою злочинної схеми отримав 1,3 млн грн.

Він знайомився з жінками, здобував їхню довіру, а потім виманював гроші та ювелірні вироби. Відомо про мінімум п’ять користувачок сайтів, які стали жертвами шахрая.

Наразі 34-річни фігурант справи перебуває під вартою за шахрайство. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

іноземець обдурював українок на сайтах знайомств

Читайте: Збагатилася на 400 тис. грн: шахрайка торгувала в Instagram неіснуючим взуттям

У Вінниці чоловік обдурював людей, знаходячись у в’язниці

У Вінницькій виправній колонії чоловік ошукував людей за допомогою телефону. Засуджений представлявся співробітником банку та виманював у громадян кошти.

Його жертвою стала мешканка Закарпатської області, яка переказала зловмиснику 1,6 тис. грн.

Фото: Кіберполіція, Pexels

 

Джерело: Кіберполіція

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору