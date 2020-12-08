Подменяли смартфоны на макеты: в Василькове разоблачили мошенническую схему

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную схему с почтовыми отправлениями. Злоумышленники заказывали в интернет-магазинах смартфоны на почтовое отделение.

При осмотре полученного товара они отвлекали работников почты и заменяли телефоны на макеты. После этого они сообщали, что из-за нехватки средств на счете возвращают товар назад.

Организовали сделку 34-летняя женщина и 26-летний мужчина, в целом они нанесли интернет-магазинам ущерб на 450 тыс. грн. Злоумышленникам грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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На Киевщине злоумышленники бросили гранату в полицейских

В селе Барышевка Киевской области злоумышленники оказали сопротивление полиции при задержании. Один из них бросил гранату на правоохранителей и начал стрелять.

В результате этого двое полицейских получили ранения. Удалось ли задержать преступников, читайте на Фактах ICTV.