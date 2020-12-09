Телефон-убивця: в Росії модель загинула, впустивши смартфон у ванну

У російському Архангельську 24-річна дівчина Олеся загинула під час того, як приймала ванну зі смартфоном, підключеним до мережі кабелем зарядного пристрою.

Причиною смерті стало замикання, яке сталося, коли загибла впустила апарат у воду.

Тіло дівчини, чия смерть була миттєвою, виявила її подруга.

Родичі розповіли, що Олеся була моделлю і часто робила селфі для реклами одягу салону, в якому працювала.

Схожий випадок у Башкирії

9 лютого 2015 року медики швидкої допомоги в Башкирії отримали сигнал про те, що дівчина перестала дихати під час того, як приймала ванну.

Жінка, яка виявила загиблу, розповіла, що поруч із тілом лежав її смартфон, підключений до мережі.

Пізніше з’ясувалося, що її зарядний пристрій був із оголеним дротом, який опинився у воді.

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Чому купатися з телефоном небезпечно для життя

Відповідно до експерименту, який провели блогери на одному з каналів в YouTube, смартфон, що впав у воду, може нашкодити здоров’ю або вбити, якщо він підключений у розетку.

Приймати ванну зі смартфоном окремо або разом із павербанком – безпечно, стверджують дослідники.

Джерело: KP.RU

Фото: KP.RU