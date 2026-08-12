Маємо спільний план із партнерами про те, як чинити тиск на Путіна – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери мають спільний план завершення війни.
- За словами президента, Росію потрібно змусити припинити війну через тиск.
Україна разом із міжнародними партнерами має спільний план, спрямований на завершення війни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму, пише Укрінформ.
Україна і партнери мають спільний план завершення війни
– Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск. У будь-якому разі наші військові мають утримувати фронт, – наголосив глава держави.
Зеленський додав, що успіхи на фронті дають президенту можливість “вести сильний діалог з ворогом”.
– Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах, – зауважив він.
Президент розповів, що нині Україна має протидіяти стратегії російського диктатора Володимира Путіна, який прагне посилити мобілізацію в РФ та залучити до війська якомога більше людей.
Тому глава держави закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.
Серед завдань Збройних сил він назвав завдання ударів у відповідь.
– Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу, – пояснив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський говорив, що Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими.