Україна разом із міжнародними партнерами має спільний план, спрямований на завершення війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму, пише Укрінформ.

Україна і партнери мають спільний план завершення війни

– Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск. У будь-якому разі наші військові мають утримувати фронт, – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що успіхи на фронті дають президенту можливість “вести сильний діалог з ворогом”.

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– Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах, – зауважив він.

Президент розповів, що нині Україна має протидіяти стратегії російського диктатора Володимира Путіна, який прагне посилити мобілізацію в РФ та залучити до війська якомога більше людей.

Тому глава держави закликав міжнародних партнерів посилити допомогу Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Серед завдань Збройних сил він назвав завдання ударів у відповідь.

– Нам потрібно повернути війну на територію Росії. Після цього російське суспільство відчує на собі наслідки цієї війни і чинитиме тиск на владу, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський говорив, що Україна докладе максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими.

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