У Миколаєві внаслідок зіткнення Тoyota Land Cruiser і ВАЗ Жигулі ввечері 5 грудня загинула людина.

Від удару ВАЗ відкинуло на зупинку громадського транспорту. Водій цього авто загинув до приїзду медиків швидкої допомоги.

У Тoyota перебували два чоловіки, від яких виходив сильний запах алкоголю, розповіли очевидці. Обидва стверджували, що вони позашляховиком не керували.















Кривава ДТП в Миколаєві: ВАЗ від удару влетів у зупинку / 4 фотографии

Люди також розповіли, що після ДТП один із чоловіків намагався залишити місце аварії, проте перехожі не дозволили йому цього зробити.

Причину ДТП визначать правоохоронці. На місці працювали шість екіпажів поліції.

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У Києві авто протаранило зупинку і загорілося

22 листопада в Голосіївському районі в Києві Chevrolet Aveo перетнув зустрічну смугу та протаранив зупинку громадського транспорту.

Як виявилося, винуватець ДТП знепритомнів за кермом.

Джерело: Новости N

Фото: Новости N