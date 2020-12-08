ДТП у Хмельницькій області: троє людей загинули

У Дунаєвецькому районі Хмельницької області сталася аварія, в результаті якої загинули троє людей.
У салоні автомобіля Volkswagen Passat В5 перебувало четверо пасажирів. Рятувальники, які прибули на місце, дістали з авто трьох загиблих: 46-річного водія, та двох пасажирок 50 та 55 років.
Ще один 47-річний пасажир після огляду медиками від госпіталізації відмовився.
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Відомо, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, в результаті чого машина з’їхала у кювет та перекинулась.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.
Днями на Хмельниччині сталася ще одна смертельна ДТП. Начальник пожежно-рятувального поста управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на смерть збив пішохода на автомобілі.
Він не впорався з керуванням і наїхав на 54-річного чоловіка, який йшов узбіччям без освітлення.
У результаті ДТП постраждалий помер на місці події. За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.