На затонулому біля берегів Туреччини судні Arvin було 10 українців і двоє іноземців. Шестеро людей врятували, двоє загинули.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, десять з 12 членів екіпажу є громадянами України. Про громадянство загиблих і врятованих не повідомляється.

Біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin із 10 українцями та 2 іноземцями на борту. 6 осіб врятовані, 2 загинули. Пошуково-рятувальна операція щодо 4 моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги. «Гаряча» лінія: +90 539 550 98 98 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 17, 2021

Українські консули вирушили в порт Айдин для надання консульської допомоги.

Близько 13.00 за повідомленням морської рятувальної служби Туреччини в Чорному морі затонув теплохід Arvin. На борту перебували 12 членів екіпажу, з них двоє громадян РФ.

Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.

Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови.