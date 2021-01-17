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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

На затонулому біля берегів Туреччини судні було 10 українців – МЗС

На затонулому біля берегів Туреччини судні Arvin було 10 українців і двоє іноземців. Шестеро людей врятували, двоє загинули.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, десять з 12 членів екіпажу є громадянами України. Про громадянство загиблих і врятованих не повідомляється.

Українські консули вирушили в порт Айдин для надання консульської допомоги.

Близько 13.00 за повідомленням морської рятувальної служби Туреччини в Чорному морі затонув теплохід Arvin. На борту перебували 12 членів екіпажу, з них двоє громадян РФ.

Судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.

Рятувальну операцію ускладнюють несприятливі погодні умови.

Фото: Dreamstime

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