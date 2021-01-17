17 січня у Чорному морі, недалеко від берегів Туреччини, зазнав аварії російський суховантаж.

Подія трапилася у провінції Бартин. Нині на місці працюють рятувальники.

Вони шукають членів екіпажу, яких на борту було 15. Вони мають перебувати на трьох шлюпках. За останніми даними, вдалося врятувати трьох людей.

Інформації про інших членів поки немає. Водночас новин про загиблих також не надходило.

Операція з порятунку ускладнена через погодні умови.

Вибух на російському танкері

24 жовтня 2020 року на російському танкері Генерал Азі Асланов у Азовському морі стався вибух.

За однією з версій, він відбувся через порушення техніки безпеки.

Детальніше про вибух на російській танкері читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ТАСС, Анадолу