16 років ґвалтували дітей і продавали порно: у Дніпрі судитимуть групу педофілів

Під Дніпром судитимуть учасників злочинної групи, які протягом 16 років ґвалтували, розбещували дітей та розповсюджували дитяче порно у мережі Інтернет.

Слідством встановлено, що педофіли діють ще з 2002 року. Спочатку учасників групи було лише двоє, а з часом до неї приєднувалися нові особи.

Одна із членів групи – жінка, яка також стала жертвою сексуального насильства. З’ясувалося, що згодом педофіли розбещували і її малолітніх дітей.

– Зловмисники систематично ґвалтували та розбещували дітей, користуючись їхньою безпорадністю. Знущання над жертвами учасники групи фіксували на відео, які у подальшому продавали на заборонених сайтах, – йдеться у повідомленні.

Після завершення слідства дії педофілів було кваліфіковано за чотирма статтями КК України.

Окрім зґвалтування та розбещення осіб, які не досягнули 14-річного віку та розповсюдження порнографії, одному з учасників також інкримінується задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Джерело: Дніпропетровська обласна прокуратура