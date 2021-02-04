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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Ми з Україною: у ВООЗ висловили співчуття у зв’язку з пожежею в Запоріжжі

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге, дізнавшись про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, висловив співчуття тим, хто втратив близьких людей.

ВООЗ

– Мої найглибші співчуття тим, хто втратив близьких. Ми висловлюємо солідарність з Міністерством охорони здоров’я України, і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим, – написав він у Twitter.

Твіт Крюге

На місце трагедії для з’ясування причин пожежі вже виїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Сталася ще одна трагедія: Зеленський про пожежу у лікарні в Запоріжжі

Вночі 4 лютого сталася пожежа в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі, внаслідок якої загинуло троє пацієнтів Covid-відділення, а також 26-річна лікар-анестезіолог. Ще вісьмох людей вдалося врятувати.

Прокуратура порушила справу за фактом порушення норм пожежної безпеки, що спричинило смерть людей.

Джерело: Hans Kluge

Фото: Dreamstime

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