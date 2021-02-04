Регіональний директор ВООЗ у Європі Ханс Клюге, дізнавшись про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, висловив співчуття тим, хто втратив близьких людей.

– Мої найглибші співчуття тим, хто втратив близьких. Ми висловлюємо солідарність з Міністерством охорони здоров’я України, і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим, – написав він у Twitter.

На місце трагедії для з’ясування причин пожежі вже виїхав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Вночі 4 лютого сталася пожежа в обласній інфекційній лікарні у Запоріжжі, внаслідок якої загинуло троє пацієнтів Covid-відділення, а також 26-річна лікар-анестезіолог. Ще вісьмох людей вдалося врятувати.

Прокуратура порушила справу за фактом порушення норм пожежної безпеки, що спричинило смерть людей.

Джерело: Hans Kluge