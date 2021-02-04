Губернатор Запорізької області Олександр Старух розкрив подробиці трагедії в інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя, яка сталася пізно увечері 3 лютого. Внаслідок пожежі загинуло чотири людини.

За словами голови Запорізької ОДА, на першому поверсі реанімаційного відділення загорілася палата розміром 20 кв.м.

– На поверсі знаходилися пацієнти під апаратами ШВЛ. Рятувальники виносили їх на руках.

Олександр Старух додав, що серед чотирьох жертв трагедії є жінка 1994 року народження, яка працювала в медзакладі лікарем. Рятувальники врятували вісім осіб.

На місці інциденту працювало 16 одиниць техніки та 60 співробітників ДСНС.

Трагедія в Запоріжжі

Близько 23.25 3 січня в Запоріжжі сталася пожежа – загорілася інфекційна клінічна лікарня. Серед жертв – троє пацієнтів та один медик.

Наразі триває розслідування щодо причин пожежі. На подію відреагував президент України Володимир Зеленський.