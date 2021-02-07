У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 на цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в кафе Бістро сталася пожежа.
На місце події відразу виїхали рятувальники четвертої пожежної частини. Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на кухні кафе.
Під час гасіння пожежі з закладу вивели п’ятеро людей. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.
У центрі Києва сталася пожежа в кафе / 3 фотографии
На місці події працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.
Вибух у чернівецькому ТЦ
У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів вибух. За попередніми даними, вибухнув балон з газом.
На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС