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Факти / Надзвичайні події
Ольга Тетеріна |

У центрі Києва сталася пожежа в кафе

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 на цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в кафе Бістро сталася пожежа.

У центрі Києва сталася пожежа в кафе

На місце події відразу виїхали рятувальники четвертої пожежної частини. Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на кухні кафе.

Під час гасіння пожежі з закладу вивели п’ятеро людей. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.

  • У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)
  • У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)
  • У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)
  • У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)
  • У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)
  • У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)
У центрі Києва сталася пожежа в кафе / 3 фотографии

На місці події працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

Вибух у чернівецькому ТЦ

У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів вибух. За попередніми даними, вибухнув балон з газом.

На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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