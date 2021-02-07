У Києві загорілося кафе на вул. Івана Франка (ФОТО)

У центрі Києва на вул. Івана Франка, 27/31 на цокольному поверсі п’ятиповерхового житлового будинку в кафе Бістро сталася пожежа.

На місце події відразу виїхали рятувальники четвертої пожежної частини. Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на кухні кафе.

Під час гасіння пожежі з закладу вивели п’ятеро людей. Жертв та постраждалих в результаті інциденту немає.











У центрі Києва сталася пожежа в кафе / 3 фотографии

На місці події працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у м. Києві.

Вибух у чернівецькому ТЦ

У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів вибух. За попередніми даними, вибухнув балон з газом.

На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС