У Чернівцях в ТЦ Майдан прогримів вибух (ФОТО)

У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів вибух.
У прес-службі ГУ НП у Чернівецькій області розповіли, що до поліції надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ Майдан на третьому поверсі у складському приміщенні стався вибух.
Внаслідок події розтрощено вікна та пошкоджено приміщення.
На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.
За попередніми даними, вибухнув балон з газом.
Пожежа в Епіцентрі
О 12.57 2 лютого сталася пожежа в ТЦ Епіцентр в Первомайську Миколаївської області. Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє.
Причиною пожежі у торговому центрі став підпал. У поліції повідомили, що 37-річний чоловік увірвався до будівлі ТЦ з холодною зброєю. Коли зловмисника намагався затримати охоронець, то він його вдарив сокирою та підпалив приміщення.
Джерело: Молодий буковинець