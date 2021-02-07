У Чернівцях в ТЦ Майдан прогримів вибух (ФОТО)

У Чернівцях в торговому центрі Майдан прогримів вибух.

У прес-службі ГУ НП у Чернівецькій області розповіли, що до поліції надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ Майдан на третьому поверсі у складському приміщенні стався вибух.

Внаслідок події розтрощено вікна та пошкоджено приміщення.

На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.

За попередніми даними, вибухнув балон з газом.















У чернівецькому ТЦ прогримів вибух – перші фото / 4 фотографии

Пожежа в Епіцентрі

О 12.57 2 лютого сталася пожежа в ТЦ Епіцентр в Первомайську Миколаївської області. Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє.

Причиною пожежі у торговому центрі став підпал. У поліції повідомили, що 37-річний чоловік увірвався до будівлі ТЦ з холодною зброєю. Коли зловмисника намагався затримати охоронець, то він його вдарив сокирою та підпалив приміщення.

Джерело: Молодий буковинець