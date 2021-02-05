Двоє дітей постраждали в Одесі внаслідок ДТП, яка сталася 5 лютого близько 8.00 на перехресті вулиць Розумовської та М’ясоїдовської.

Автомобіль Toyota Prius, за кермом якого перебував п’яний 20-річний водій, зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit.

Від удару легковик відкинуло на пішохідний перехід, який у цей момент на зелене світло світлофора перетинали 8-річний хлопчик та 9-річна дівчинка.

Обох дітей з різними травмами швидка забрала до лікарні. Нині дівчинка знаходиться в реанімації у важкому стані.

На місці аварії працює поліція, вирішеється питання про відкриття провадження за ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наприкінці грудня 2020 року у центрі Одеси автомобіль Nissan виїхав на газон і врізався у літній майданчик McDonalds.

Внаслідок ДТП в Одесі постраждала 31-річна відвідувачка закладу.

За словами водія, йому стало зле, тому він виїхав з дороги. Його також госпіталізували.