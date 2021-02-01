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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Вбив і пішов спати: у Києві чоловік розправився з коханою у гостях

У Києві алкогольне застілля закінчилася смертю молодої жінки. На наступний ранок власник будинку виявив тіло 29-річної гості в гематомах, вона не дихала. Кров застигла на стінах і підлозі.

Вбив і пішов спати: у Києві чоловік розправився з коханою у гостях

Увечері до Олексія прийшов друг з коханою. Після спільного розпиття алкоголю власник разом з дружиною пішли спати, а пара залишилася на кухні.

Спочатку чоловік стверджував, що він не причетний до смерті коханої, але під тиском доказів таки розповів, чому підняв на неї руку.

– Ми випили, і я її почав її бити. Вона вдарилась головою об плиту. Я її виніс в коридор, положив. Вранці проснувся – пульсу не було.

 

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