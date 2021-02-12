В российском Владикавказе 12 февраля произошел взрыв в супермаркете Магнит. Здание полностью разрушено.

Охранника, который в момент взрыва находился в супермаркете, спасли. По его словам, кроме него, в магазине никого не должно быть.

Дома, которые находятся рядом с разрушенным супермаркетом, не пострадали.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели.

Следователи начали проверку. Предварительной причиной чрезвычайного происшествия называют утечку газа, но отрабатывают и другие версии.

Взрыв на заводе в Китае

9 февраля произошел взрыв на заводе в Китае. Инцидент случился в производственном цеху фармацевтического завода в городе Бэньси провинции Ляонин.

В результате взрыва два человека погибли, еще трое получили ранения. Причины взрыва расследуют правоохранители.

Фото: Life Shot