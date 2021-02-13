Погода в Україні 13 лютого обіцяє бути морозною. У деяких регіонах країни буде сніжити, а в решті — хмарно.

На Заході синоптики прогнозують до -9 градусів вдень, а вночі температура опуститься аж до -14. Вдень обіцяють без істотних опадів.

Морозно буде на Півночі, де стовпчик термометра опуститься до -13 вдень, і до -14 вночі. У цих областях очікують снігопади вдень та вночі.

Опади синоптики прогнозують і на Сході України із середньою температурою від -7 до -11 градусів вдень, а вночі вона опуститься до -13. Морозно буде і в центральній частині України: вдень до -12 та вночі до -14.

Не прогнозують опадів в цей день на Півдні, де очікується до -5 градусів морозу вдень, а вночі до -13.

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Прогноз погоди на лютий

За попередніми прогнозами синоптиків, у лютому 2021 року очікуються снігопади та помірні морози.

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