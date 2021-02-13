PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Погода
Марія Степанюк |

Хмарно і зі снігом: прогноз погоди в Україні на 13 лютого (КАРТА)

Погода в Україні 13 лютого обіцяє бути морозною. У деяких регіонах країни буде сніжити, а в решті — хмарно.

Погода ICTV

На Заході синоптики прогнозують до -9 градусів вдень, а вночі температура опуститься аж до -14. Вдень обіцяють без істотних опадів.

Морозно буде на Півночі, де стовпчик термометра опуститься до -13 вдень, і до -14 вночі. У цих областях очікують снігопади вдень та вночі.

Опади синоптики прогнозують і на Сході України із середньою температурою від -7 до -11 градусів вдень, а вночі вона опуститься до -13. Морозно буде і в центральній частині України: вдень до -12 та вночі до -14.

Не прогнозують опадів в цей день на Півдні, де очікується до -5 градусів морозу вдень, а вночі до -13.

погода 13 лютого

Читайте
Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

Прогноз погоди на лютий

За попередніми прогнозами синоптиків, у лютому 2021 року очікуються снігопади та помірні морози.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 року дивіться на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка