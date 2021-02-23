Вбивство у Харкові: ювелір холоднокровно розстріляв кредитора

У Харкові ювелір холоднокровно розстріляв 40-річного кредитора. Факти ICTV розповідають деталі трагедії та версію слідства.

На годиннику восьма вечора. У середмісті Харкова, під стінами великого офісного центру з супермаркетом на першому поверсі метушиться ціла гвардія правоохоронців і експертів. Все огороджено стрічкою, бо під сходами лежить скривавлений мертвий чоловік, якого зухвало застрелили. Але ні пішоходи, ні тутешні працівники навіть не почули, як пролунав постріл.

Жертві розстрілу 40 років. Від кулі, що пробила груди, він загинув миттєво. Постріл вчинили з короткоствольної вогнепальної зброї, проте з самої саме не розголошують в інтересах слідства.

Постріл був лише один, але його вистачило, щоб відправити чоловіка на той світ. І хоча вхід до супермаркету завішаний камерами вуличного спостереження, сам момент вбивства вони чомусь не зафіксували. Можливо техніка випадково вийшла із ладу, а можливо вбивця заздалегідь готувався до злочину і потурбувався про те, щоб у необхідний момент вони просто не спрацювали.

Але згодом відео зухвалої розправи таки знайшли. Його вилучили з камери, що розташована на іншій будівлі. На відеозаписі жертва підбігає до невідомого чоловіка і щось йому говорить. Вже за мить чоловік, наче ошпарений, біжить геть та падає за декілька кроків. Перехожі спочатку навіть не звертають на це уваги. Під час огляду експерти з’ясували, що загиблого застрелили фактично впритул.

Слідчі встановили особу злочинця. Зараз проводять низку заходів для його затримання.

Виявилося, що загиблий 40-річний Борис – випадкова жертва. На фатальну зустріч його покликав товариш, який позичив своєму знайомому чималу суму. Повертати кошти боржник чомусь не поспішав. Коли він почув, що потрібно написати розписку, то застрелив Бориса, який на правах друга кредитора наполегливо переконував боржника письмово оформити зобов’язання.

На слід зухвалого стрільця правоохоронці миттєво вийшли та вже за декілька годин затримали чоловіка під Харковом у селі Елітному. У своєму заміському будинку він збирав речі, щоб втекти від правосуддя. Підозрюваний – 50-річний власник ювелірного бізнесу Олександр Чепурних.

Наразі чоловікові готують підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України. Його можуть посадити у тюрму на 15 років.

Стрілянина у Харкові

Українські правоохоронці затримали правопорушника, який застрелив чоловіка у Харкові біля супермаркету.

Нападником виявився 50-річний чоловік, якого знайшли та затримали за межами Харкова. Жертвою виявився 40-річний місцевий житель.

Підозрюваному загрожує покарання за статтею (Умисне вбивство) КК України, за яке передбачено від семи до 15 років позбавлення волі.