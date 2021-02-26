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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Стріляли із забороненої зброї: бойовики 10 разів порушили режим тиші, втрат немає

У зоні проведення ООС за минулу доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню та використовували заборонену зброю.

Стріляли із забороненої зброї: бойовики 10 разів порушили режим тиші, втрат немає

Неподалік Лебединського бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Найчастіше постріли лунали біля населених пунктів Жолобок, Славне та Піски. На цих напрямках ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї.

Біля Луганського збройні формування РФ вели неприцільними пострілами з ручного протитанкового, а неподалік Шумів – станкового протитанкового гранатометів.

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Станом на 7.00 26 лютого, з боку російських окупантів було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У районі населеного пункту Піски противник відкривав вогонь в бік наших позицій зі стрілецької зброї.

Про всі факти порушень збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Доба на Донбасі

24 лютого за добу на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населених пунктів Південне та Талаківка противник зі стрілецької зброї вів вогонь. В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав кульове поранення. Його оперативно доправили до лікарні.

Також бойовики стріляли поблизу Авдіївки, Водяного та Мар’їнки.

Джерело: Штаб ООС

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