Впізнали за волоссям: постраждала в ДТП у Польщі українка перебуває у реанімації

Серед постраждалих у ДТП в Польщі, які зараз перебувають у критичному стані, є дівчина з Кам’янця-Подільського Анастасія Кочеткова.

Інформацію журналістам підтвердила колега дівчини. Матір Анастасії Кочеткової вже виїхала до Польщі.

Постраждала дівчина перебуває в одній з лікарень Перемишля, її стан оцінюють як тяжкий.

Щоб знайти Анастасію, рідні обдзвонювали десятки лікарень і надсилали фотографії: дівчину випадково впізнав один із медпрацівників.

– Вона п’ятого увечері (5 березня – Ред.) сіла в автобус. Подзвонила мамі, це була одинадцята година вечора. І це був останній раз, коли вона була на зв’язку. Після цього вона на зв’язок не виходила, – розповіла колега Альбіна Кубінюк.

Після цього матір Анастасії додзвонилася до консула, де їй підтвердили, що донька – у переліку тих, хто придбав квиток на автобус, що потрапив у ДТП.

– Медпрацівник впізнав її за волоссям і конституцією тіла. Водночас від консула надійшла інформація, що впізнали попередньо, що це Настя в реанімації. Зараз він подзвонив, сказав, що всі документи для її мами вже зібрали. Уже ввечері вона буде у шпиталі, – каже Альбіна Кубінюк.

Зазначається, що до палати мама постраждалої дівчини зайде під супроводом поліцейських, бо там є ще три дівчини такого ж віку.

ДТП в Польщі з українцями

Про те, що український автобус потрапив в ДТП в Польщі, стало відомо вночі 6 березня.

В автобусі Познань-Херсон перебувало 57 осіб, зокрема двоє водіїв.

Внаслідок трагедії загинули п’ятеро пасажирів, ще одну людину вдалося реанімувати, зараз вона перебуває у комі.

Госпіталізація знадобилася 29 постраждалим. Станом на ранок 7 березня дев’ятеро із них перебувають у тяжкому стані.

Джерело: Суспільне