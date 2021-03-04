В Одесі 18-річний хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм він загинув. Інцидент трапився на вулиці Академіка Заболотного.

Юнак вистрибнув з 15 поверху вікна загального балкона. Свідками трагедії стали місцеві жителі.

На місце події прибули правоохоронці. Вони кваліфікували інцидент як самогубство за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Наразі причина самогубства встановлюється. Загиблий є мешканцем Арцизького району Одещини.

Напередодні в Одесі стався схожий випадок – чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Одесит випав з 23 поверху і приземлився на автомобіль, однак залишився живим.

Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікарні.