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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

В Одесі 18-річний юнак вистрибнув з 15 поверху будинку

В Одесі 18-річний хлопець вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Від отриманих травм він загинув. Інцидент трапився на вулиці Академіка Заболотного.

багатоповерхівка, вікно багатоповерхівки

Юнак вистрибнув з 15 поверху вікна загального балкона. Свідками трагедії стали місцеві жителі.

На місце події прибули правоохоронці. Вони кваліфікували інцидент як самогубство за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство.

Наразі причина самогубства встановлюється. Загиблий є мешканцем Арцизького району Одещини.

самогубство в Одесі

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Напередодні в Одесі стався схожий випадок – чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Одесит випав з 23 поверху і приземлився на автомобіль, однак залишився живим.

Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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