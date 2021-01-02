На залізничній станції міста Радивилів у Рівненській області під час руху загорівся електропотяг сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

У 12 вагонах потяга перебувало 254 людини – 228 пасажирів та 26 провідників. Усіх відразу евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Жертв та постраждалих серед пасажирів та персоналу електропотяга немає.

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Пожежники вчасно ліквідували загорання в районі мотор-компресора редуктора всередині кузова локомотива. Вогонь гасили семеро рятувальників.















З понад 250 людьми всередині: на Рівненщині під час руху загорівся потяг / 4 фотографии

Пожежа в автобусі на Львівщині

Наприкінці грудня у Львові на вулиці під час руху загорівся автобус, в якому перебували пасажири та водій.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів всі самостійно вийшли з автобуса. Пожежу гасили 20 рятувальників.

Причини виникнення займання у моторному відсіку автобуса поки невідома.