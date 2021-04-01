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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Дячкіна |

У Каліфорнії сталася стрілянина: загинули чотири людини, зокрема дитина

В американському місті Оріндж, штат Каліфорнія, сталась стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, зокрема дитина.

У Каліфорнії сталася стрілянина: загинули чотири людини, зокрема дитина

Поліція приїхала на місце події, коли стрілянина ще тривала. У поліції заявили, що ситуація стабілізувалася, загрози для населення немає.

За словами одного з правоохоронців, підозрюваного разом зі ще одним постраждалим доставили в лікарню.

Очевидці почали публікувати фото та відео з місця подій.

Стрілянина у Колорадо

22 березня у магазині в Колорадо озброєний злочинець убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння тривало кілька годин.

Напад закінчився тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину.

Чоловік відкрив стрілянину поруч з супермаркетом, а потім перемістився всередину магазину.

Джерело: ABC News

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