В американському місті Оріндж, штат Каліфорнія, сталась стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, зокрема дитина.

Поліція приїхала на місце події, коли стрілянина ще тривала. У поліції заявили, що ситуація стабілізувалася, загрози для населення немає.

За словами одного з правоохоронців, підозрюваного разом зі ще одним постраждалим доставили в лікарню.

Очевидці почали публікувати фото та відео з місця подій.

At least four people are dead, including a child, after “multiple victims” were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5

— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) April 1, 2021