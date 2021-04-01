В американському місті Оріндж, штат Каліфорнія, сталась стрілянина, внаслідок якої загинуло чотири людини, зокрема дитина.
Поліція приїхала на місце події, коли стрілянина ще тривала. У поліції заявили, що ситуація стабілізувалася, загрози для населення немає.
За словами одного з правоохоронців, підозрюваного разом зі ще одним постраждалим доставили в лікарню.
Очевидці почали публікувати фото та відео з місця подій.
At least four people are dead, including a child, after “multiple victims” were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5
— KarenDailyNews (@DailyNe25683877) April 1, 2021
Стрілянина у Колорадо
22 березня у магазині в Колорадо озброєний злочинець убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння тривало кілька годин.
Напад закінчився тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину.
Чоловік відкрив стрілянину поруч з супермаркетом, а потім перемістився всередину магазину.
Джерело: ABC News