У США чоловік у прямому ефірі влаштував стрілянину в магазині – 10 убитих

У магазині в Колорадо (США) озброєний злочинець убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння тривало кілька годин.

Напад закінчився тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину.

Стрілянина велася у прямому ефірі очевидцями на YouTube.

Чоловік відкрив стрілянину поруч з супермаркетом, а потім перемістився всередину магазину. Першим на виклик прибув 51-річний поліцейський Ерік Теллі, він загинув від кулі стрілка.

Президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

The police have caught an active shooter after several shootings at a supermarket of Boulder, Colorado, USA. Boulder police confirm ‘multiple’ people were killed in mass shooting, with a person of interest in custody and no details of motive at this time. pic.twitter.com/fL1q4lC86E

— Smriti Sharma (@SmritiS24856750) March 23, 2021