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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

У США чоловік у прямому ефірі влаштував стрілянину в магазині – 10 убитих

У магазині в Колорадо (США) озброєний злочинець убив 10 людей, зокрема поліцейського. Протистояння тривало кілька годин.

Стрельба

Напад закінчився тим, що пораненого підозрюваного без сорочки вивели з магазину.

Стрілянина велася у прямому ефірі очевидцями на YouTube.

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Чоловік відкрив стрілянину поруч з супермаркетом, а потім перемістився всередину магазину. Першим на виклик прибув 51-річний поліцейський Ерік Теллі, він загинув від кулі стрілка.

Президент Джо Байден був проінформований про стрілянину.

Стрілянина у Чикаго

Внаслідок стрілянини під час вечірки у Чикаго загинули дві людини, а щонайменше 15 осіб – поранені.

Нападник відкрив вогонь під ранок. Вечірка відбувалася на території підприємства, яке займається буксируванням автомобілів.

Джерело: Boulder Police Dept.

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