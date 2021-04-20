Підозрюваний у жорстокому побитті Анастасії Лугової влітку 2020 року в поїзді Маріуполь-Київ помер у слідчому ізоляторі.

Про це в своєму Instagram розповіла сама Анастасія. Жінка зазначила, що це стало причиною перенесення судового розгляду, однак справу на цьому не закінчено.

За її словами, 45-річний Віталій Рудзько помер в СІЗО ще 13 квітня.

– Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, в якому я жила весь цей час, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити… Так от – цей страх помер разом з ним!

В коментарі Фактам ICTV представник Київської місцевої прокуратури №9, за чиїм поданням розглядалася справа нападу на Анастасію Лугову, причину смерті підозрюваного не назвала.

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Натомість у своїх соцмережах Анастасія додала, що у неї залишилося багато запитань до цілої системи, яка не може забезпечити безпеку пасажирів.

Також жінка подякувала всім за підтримку: адвокати і надалі відстоюватимуть її права, оскільки за те, що сталося, має нести відповідальність не лише нападник.

Побиття Анастасії Лугової

Вночі 31 липня у потязі Маріуполь-Київ стався напад на Анастасію Лугову, яка перебувала в купе разом зі своїм 6-річним сином.

На жінку накинувся напівоголений чоловік, зачинив за собою двері і почав наносити удари на очах дитини.

Анастасія Лугова благала нападника не знущатися над собою перед сином, після чого той під примусом відвів її у своє купе.

6-річний хлопчик почав плакати і кликати на допомогу, але ніхто не відгукнувся.

Через недбалість працівників Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Нападником виявився 45-річний уродженець Запоріжжя, тричі судимий Віталій Рудзько.

У 1996 році чоловіка арештували за викрадення автомобіля, у 1999 – за хуліганство, а у 2008 – за крадіжку.