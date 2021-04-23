Вибух у Херсонській області – на подвір’я депутата підкинули гранату (ФОТО)

У Херсонській області на подвір’я депутата міськради підкинули гранату. В результаті вибуху пошкоджено автомобіль і фасад будинку.

Інцидент стався близько 2.30 ночі 23 квітня в одному з селищ міського типу Новокаховської територіальної громади.

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У поліцію звернувся депутат міської ради. За його словами, вночі хтось кинув в його двір вибуховий пристрій. Під час вибуху його родина перебувала в будинку, тому ніхто з людей не постраждав.

– Від вибуху уламками частково пошкоджено автомобіль Mercedes-310, фасад і вікна будинку депутата. Знайшли деформовані металеві фрагменти, залишки ймовірно від гранати РГД-5, важіль запалу ручної гранати. Все вилучили та направили на експертизу, – повідомили в поліції.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 352 (умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) КК України. Причетним загрожує від п’яти до 12 років в’язниці. Слідство триває.











У Херсонській області на подвір’я депутата міськради підкинули гранату / 3 фотографии

Постраждав від вибуху гранати

У Житомирі чоловік постраждав від вибуху власної гранати.

Його зупинили поліцейські за порушення ПДР, але чоловік намагався втекти. Після зіткнення з іншим авто він витягнув гранату, яка вибухнула у нього в руці.