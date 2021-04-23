Взрыв в Херсонской области — во двор депутата подбросили гранату (ФОТО)

На Киевщине преступники бросили гранату в полицейских и открыли огонь

Инцидент произошел около 2.30 ночи 23 апреля в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины.

В Херсонской области во двор депутата горсовета подбросили гранату. В результате взрыва повреждены автомобиль и фасад дома.

В полицию обратился депутат городского совета. По его словам, ночью кто-то бросил в его двор взрывное устройство. Во время взрыва его семья находилась в доме, поэтому никто из людей не пострадал.

— От взрыва обломками частично поврежден автомобиль Mercedes-310, фасад и окна дома депутата. Нашли деформированные металлические фрагменты, остатки вероятно от гранаты РГД-5, рычаг запала ручной гранаты. Все изъяли и направили на экспертизу, — сообщили в полиции.

Открыто дело по ч. 2 ст. 352 (умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) УК Украины. Причастным грозит от пяти до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается.











В Херсонской области во двор депутата горсовета подбросили гранату / 3 фотографии

Пострадал от взрыва гранаты

В Житомире мужчина пострадал от взрыва собственной гранаты.

Его остановили полицейские за нарушение ПДД, но мужчина пытался сбежать. После столкновения с другим авто он вытащил гранату, которая взорвалась у него в руке.