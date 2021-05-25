У Дніпропетровській області місцева поліція розслідує кримінальне провадження, яке стосується неповнолітньої дитини.

За їхніми даними, 52-річний чоловік ґвалтував 15-річного хлопця. Зловмисник, просячи про допомогу, кликав до себе додому підлітка, з яким потім вступав у статевий контакт.

Відомо, що цей чоловік – місцевий житель одного із селищ у Дніпропетровській області. Правоохоронці провели розслідування, під час якого зібрали докази його протиправних дій.

Наразі підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років за статтею 152 (Зґвалтування) КК України. Зараз зловмисник перебуває під вартою.

Ґвалтівник у Києві

Нещодавно у столиці відбувся схожий жахливий інцидент. У Києві чоловік ґвалтував жінок у вбиральнях торговельного центру.

Водночас сам підозрюваний свою провину не визнав. Чоловік у медичній масці вривався у кабінку туалету та примусово ґвалтував потерпілих. Його засудили до трьох років позбавлення волі.