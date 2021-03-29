Матір зізналася: подробиці порятунку новонародженого, якого викинули в туалет

У Харківській області медики врятували життя новонародженого, якого знайшли в громадському туалеті у поліетиленовому пакеті.

Жахливий інцидент стався у селищі Панютине під Лозовою. У такий жорстокий спосіб матір планувала позбавитися від дитини.

З’ясувалося, що немовля пролежало у поліетиленовому пакеті близько 30-40 хвилин. Якби дитину дістали пізніше, її могли б не врятувати. Наразі стан хлопчика стабільний.

– Дитині вчасно було надано первинну допомогу. Наразі вона абсолютно здорова, поступила до нас у стані переохолодження. І треба було в перші хвилини надати негайну допомогу і зігріти дитинку, – йдеться у повідомленні.

У поліції підтвердили, що спочатку 39-річна матір відмовлялася йти на контакт і співпрацювати зі слідством.

Однак за деякий час жінка у всьому зізналася і розкаялася.

– Вона щиро кається. Як вона повідомляє, що вона коли пішла, вона хотіла повернутися, але не встигла, приїхали працівники поліції.

Таким чином, справу, ймовірно, буде перекваліфіковано із статті про залишення в небезпеці на замах на умисне вбивство.

Наразі планується проведення судово-медичної та психіатричної експертиз.

Тим часом в лікарні разом із малюком перебуває його рідний батько. Дізнавшись про вчинок жінки, він вирішив забрати дитину до себе.

– Батько цього дуже хоче. Він щиро плакав, емоції були щирі, психологи це підтвердили. Він уже два дні перебуває у лікарні. Небайдужі люди допомагають малюку, оскільки сім’я не може дозволити собі купити елементарні речі, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці готують повідомлення про підозру жінці, а прокуратура наполягатиме на запобіжному заході у вигляді домашнього арешту. Горе-матері загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про те, що на Харківщині жінка народила дитину в туалеті і викинула її до ями, стало відомо 27 березня.

До поліції звернулася місцева жінка, яка почула, як у ямі туалету на залізничному вокзалі плаче дитина.

Немовля з ями туалету діставали рятувальники, воно було загорнуте в целофановий пакет.

В реанімацію хлопчика госпіталізували у важкому стані.

Джерело: Суспільне