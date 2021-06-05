У селищі Рудному Львівської області товарний потяг збив 33-річну місцеву жительку Роксолану. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

Свідками трагедії стали десятки людей, тому що колія проходить уздовж населеного пункту.

У цей час 9-річний Данило, який любить приходити до залізниці, щоб помахати машиністам, почув, що сигнал відрізняється від звичного привітання.

– Мене здивувало, що звук був дуже сильним. І раптом я побачив, як тітка щось наспівувала, – розповів хлопчик.

Здивувала впевнена хода Роксолани і її сусіда Валерія.

– Я чітко чув і бачив, як потяг почав екстрено гальмувати. Сигнал не переривався, – зауважив він.

Смерть племінниці на власні очі побачив і її дядько Орест. Чоловік до останнього сподівався, що вона таки встигла відстрибнути.

– Я хотів кричати, але чую, що машиніст сильно сигналить. Я зрозумів, що щось сталося, коли поїзд зупинився, – повідомив дядько загиблої.

Того дня Роксолана вирішила прогуляти роботу й відпочити. Із дому вийшла ще о п’ятій ранку, а лихо сталося, коли поверталася додому.

Настрій у неї був піднесений. Усі очевидці, як один, відзначають, що жінка підспівувала, слухаючи музику в навушниках. Саме через них вона й не почула попереджувального сигналу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначені експертизи.

Через смерть жінки рух поїздів зупинили на три години.

Потяг збив хлопця в Чернігівській області

28 березня потяг Київ-Суми збив 14-річного хлопця в Чернігівській області на перегоні Носівка – Ніжин. Від отриманих травм підліток помер у реанімації місцевої лікарні.

За неофіційними даними, хлопець слухав музику в навушниках. Через це підліток міг не почути наближення потягу.