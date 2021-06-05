В поселке Рудном Львовской области товарный поезд сбил 33-летнюю местную жительницу Роксолану. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Свидетелями трагедии стали десятки людей, потому что колея проходит вдоль населенного пункта.

В это время 9-летний Даниил, который любит приходить к железной дороге, чтобы помахать машинистам, услышал, что сигнал отличается от привычного приветствия.

– Меня удивило, что звук был очень сильным. И вдруг я увидел, как тетя что-то напевала, – рассказал мальчик.

Удивила уверенная походка Роксоланы и ее соседа Валерия.

– Я отчетливо слышал и видел, как поезд начал экстренно тормозить. Сигнал не прерывался, – отметил он.

Смерть племянницы воочию увидел и ее дядя Орест. Мужчина до последнего надеялся, что она все-таки успела отпрыгнуть.

– Я хотел кричать, но слышу, что машинист сильно сигналит. Я понял, что что-то произошло, когда поезд остановился, – сообщил дядя погибшей.

В тот день Роксолана решила прогулять работу и отдохнуть. Из дома вышла еще в пять утра, а беда случилась, когда возвращалась домой.

Настроение у нее было приподнятое. Все очевидцы, как один, отмечают, что женщина подпевала, слушая музыку в наушниках. Именно из-за них она и не услышала предупредительного сигнала.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Из-за смерти женщины движение поездов остановили на три часа.

Поезд сбил парня в Черниговской области

28 марта поезд Киев-Сумы сбил 14-летнего парня в Черниговской области на перегоне Носовка – Нежин. От полученных травм подросток скончался в реанимации местной больницы.

По неофициальным данным, парень слушал музыку в наушниках. Поэтому подросток мог не услышать приближения поезда.