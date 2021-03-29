Помер від важких травм: на Чернігівщині потяг збив неповнолітнього

У Чернігівській області потяг збив 14-річного хлопця. Від отриманих травм підліток помер у реанімації місцевої лікарні.

Потяг Київ-Суми збив 14-річного місцевого мешканця село Ніжинське, яке розташовується у Ніжинському районі Чернігівської області. Трагедія сталась 28 березня на перегоні Носівка- Ніжин. За даними прокуратури, хлопець рухався вздовж колії.

За неофіційними даними, хлопець слухав музику у навушниках. Через це підліток міг не почути наближення потягу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) КК України. Досудове розслідування триває.

На Харківщині збили 12-річну дівчинку

У Харківській області водій автомобіля Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла від важких травм на місці трагедії.

За даними поліції, підліток перебігала дорогу. Також з відео з місця ДТП видно, що машина їхала з великою швидкістю. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує ув’язнення до восьми років.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура