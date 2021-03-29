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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Помер від важких травм: на Чернігівщині потяг збив неповнолітнього

У Чернігівській області потяг збив 14-річного хлопця. Від отриманих травм підліток помер у реанімації місцевої лікарні.

Помер від важких травм: на Чернігівщині потяг збив неповнолітнього

Потяг Київ-Суми збив 14-річного місцевого мешканця село Ніжинське, яке розташовується у Ніжинському районі Чернігівської області. Трагедія сталась 28 березня на перегоні Носівка- Ніжин. За даними прокуратури, хлопець рухався вздовж колії.

За неофіційними даними, хлопець слухав музику у навушниках. Через це підліток міг не почути наближення потягу.

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За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) КК України. Досудове розслідування триває.

На Харківщині збили 12-річну дівчинку

У Харківській області водій автомобіля Mercedes збив 12-річну дівчинку. Дитина померла від важких травм на місці трагедії.

За даними поліції, підліток перебігала дорогу. Також з відео з місця ДТП видно, що машина їхала з великою швидкістю. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує ув’язнення до восьми років.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура

Фото: Pexels

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