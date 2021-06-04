В Одесі за загадкових обставин зник військовослужбовець, капітан Олексій Чертков.

Він є начальник штабу загону морської охорони, який контролює державний кордон у Чорному морі.

Востаннє Олексія Черткова бачили 1 червня. Вранці він зібрався і пішов з дому, однак на роботі так і не з’явився.

До пошуків капітана залучено десятки прикордонників, а також контррозвідку СБУ.

– Йдеться про військовослужбовця, який мав доступ до державної таємниці, тому участь СБУ в його пошуках – цілком логічний крок, – пояснили в ДПСУ.

Жодної інформації про ймовірні версії зникнення Олексія Черткова наразі немає.