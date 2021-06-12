Голову правління ПАТ Юніон Стандард Банк та його радника судитимуть через розтрату понад 521 млн грн.
Слідством встановлено, що службові особи банку видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам з ознаками фіктивності.
Розтрату банківських понад півмільярда гривень підтверджено висновком судово-економічної експертизи.
Щоб притягти до кримінальної відповідальності ще одного фігуранта провадження – голову наглядової ради банку, Офіс генпрокурора спрямував клопотання до компетентних органів Республіки Польща про видачу особи в Україну.
Розтрата 3 млн грн у Донецькій області
Наприкінці травня правоохоронці виявили розтрату 3 млн грн у Донецькій області.
Чиновникам Національної академії аграрних наук України вдалось привласнити кошти під час реконструкції об’єктів державного агропідприємства у Волновасі.
Для цього службовці укладали фіктивні договори щодо відновлення декількох будівель організації.
Однак насправді роботи з реконструкції не проводили або проводили лише частково. Також на підприємстві незаконно продавали вирощену сільськогосподарську продукцію.