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Тетяна Забожко |

Розтратили понад 521 млн грн: в Україні судитимуть службовців банку

Кабмін гроші

Голову правління ПАТ Юніон Стандард Банк та його радника судитимуть через розтрату понад 521 млн грн.

Слідством встановлено, що службові особи банку видали нічим не підтверджені завідомо невигідні кредити підприємствам з ознаками фіктивності.

Розтрату банківських понад півмільярда гривень підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Щоб притягти до кримінальної відповідальності ще одного фігуранта провадження – голову наглядової ради банку, Офіс генпрокурора спрямував клопотання до компетентних органів Республіки Польща про видачу особи в Україну.

Розтрата 3 млн грн у Донецькій області

Наприкінці травня правоохоронці виявили розтрату 3 млн грн у Донецькій області.

Чиновникам Національної академії аграрних наук України вдалось привласнити кошти під час реконструкції об’єктів державного агропідприємства у Волновасі.

Для цього службовці укладали фіктивні договори щодо відновлення декількох будівель організації.

Однак насправді роботи з реконструкції не проводили або проводили лише частково. Також на підприємстві незаконно продавали вирощену сільськогосподарську продукцію.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Dreamstime

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