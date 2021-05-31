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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Укладали фіктивні договори: на Донеччині держслужбовці привласнили понад 3 млн грн

Укладали фіктивні договори: на Донеччині держслужбовці привласнили понад 3 млн грн

У Донецькій області правоохоронці викрили схему розкрадання коштів бюджету на реконструкції об’єктів державного агропідприємства у Волновасі.

Завдяки незаконній схемі державні службовці привласнили понад три млн грн. За даними СБУ, чиновники Національної академії аграрних наук України укладали фіктивні договори щодо відновлення декількох будівель організації.

Однак насправді роботи з реконструкції не проводили або проводили лише частково. Також у підприємстві незаконно продавали вирощену сільськогосподарську продукцію.

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Правоохоронці провели обшуки у державному підприємстві. Триває слідство за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Обшуки у Криворізькій міськраді

Нещодавно правоохоронці також викрили схему розкрадання державних коштів з бюджету у Криворізькій міській раді.

Таким способом державні посадовці завдали збитків на понад 1 млрд 700 млн грн. Через систему тендерних закупівель підприємства міськради укладали фіктивні договори.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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