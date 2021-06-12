Председателя правления ПАО Юнион Стандард Банк и его советника будут судить из-за растраты более 521 млн грн.

Следствием установлено, что служебные лица банка выдали ничем не подтвержденные заведомо невыгодные кредиты предприятиям с признаками фиктивности.

Растрата банковских более полумиллиарда гривен подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Чтобы привлечь к уголовной ответственности еще одного фигуранта производства – председателя наблюдательного совета банка, Офис генпрокурора направил ходатайство в компетентные органы Республики Польша о выдаче его в Украину.

Растрата 3 млн грн в Донецкой области

В конце мая правоохранители обнаружили растрату 3 млн грн в Донецкой области.

Чиновникам Национальной академии аграрных наук Украины удалось присвоить средства во время реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе.

Для этого служащие заключали фиктивные договора по восстановлению нескольких зданий организации.

Однако на самом деле работы по реконструкции не проводили или проводили лишь частично. Также на предприятии незаконно продавали выращенную сельскохозяйственную продукцию.