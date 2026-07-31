Вибухи на Вінниччині: РФ вдарила по відділенню Нової пошти, є постраждалі
- На Вінниччині пролунали вибухи під час повітряної атаки РФ.
- Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.
- На місце удару виїхали всі профільні служби.
Сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи на Вінниччині. Внаслідок ворожого удару зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Оновлено об 11:20
Вибухи на Вінниччині 31 липня: що відомо
Перед вибухами у Вінницькій області Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів.
За словами Заболотної, внаслідок російської атаки постраждала одна людина.
– Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, одна людина постраждала, — зазначила Заболотна.
Пізніше очільника Вінницької ОВА уточнила, що росіяни вдарили по відділенню Нової Пошти.
Станом на 10:46 було відомо про п’ятьох поранених, серед яких 19-річний хлопець у середньому ступені важкості.
Станом на 11:05 кількість постраждалих збільшилася до восьми: троє людей перебувають у реанімації, один із них — важкий, ще п’ятеро людей зазнали легких поранень.
На місці ворожого удару працюють екстрені служби.
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