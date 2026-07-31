Сьогодні, 31 липня, пролунали вибухи на Вінниччині. Внаслідок ворожого удару зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Оновлено об 11:20

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Вибухи на Вінниччині 31 липня: що відомо

Перед вибухами у Вінницькій області Повітряні сили попереджали про загрозу ударних дронів.

За словами Заболотної, внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

– Вінниччина під повітряною атакою ворога. Є влучання в цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, одна людина постраждала, — зазначила Заболотна.

Пізніше очільника Вінницької ОВА уточнила, що росіяни вдарили по відділенню Нової Пошти.

Станом на 10:46 було відомо про п’ятьох поранених, серед яких 19-річний хлопець у середньому ступені важкості.

Станом на 11:05 кількість постраждалих збільшилася до восьми: троє людей перебувають у реанімації, один із них — важкий, ще п’ятеро людей зазнали легких поранень.

На місці ворожого удару працюють екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 619-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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