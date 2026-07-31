Світоліна з перемоги над Кудерметовою стартувала на турнірі у Вашингтоні
- Еліна Світоліна у двох сетах перемогла Поліну Кудерметову та вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні.
- Українка відігралася у першому сеті, перевела гру на тайбрейк і здобула перемогу за 1 годину 29 хвилин.
Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.
У двох сетах вона здолала представницю Узбекистану Поліну Кудерметову з рахунком 7:6 (7:4), 6:4.
Світоліна обіграла Кудерметову
Тенісистки провели на корті 1 годину та 29 хвилин, за які обидві чотири рази подали на виліт, українка мала менше невимушених помилок (8:12) та реалізувала чотири із восьми брейкпойнтів.
Світоліна була близькою до програшу першого сету, але змогла зробити вирішальний брейк та перевести гру на тайбрейк, який виграла з рахунком 7:4. Загалом у цій партії обидві суперниці зробили по три брейки.
У другому сеті вирішальною став брейк Еліни у п’ятому геймі на подачі Кудерметової. Матч українка закрила з другої спроби.
Світоліна – Кудерметова: відеоогляд матчу
За вихід до півфіналу змагань Еліна зіграє проти 28-річної філіппінської тенісистки Александри Еали.
Тенісистки раніше перетиналися лише раз у червні 2026 року на турнірі у Берліні, коли Еала у двох сетах обіграла Світоліну.