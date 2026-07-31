Перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 500 у Вашингтоні.

У двох сетах вона здолала представницю Узбекистану Поліну Кудерметову з рахунком 7:6 (7:4), 6:4.

Світоліна обіграла Кудерметову

Тенісистки провели на корті 1 годину та 29 хвилин, за які обидві чотири рази подали на виліт, українка мала менше невимушених помилок (8:12) та реалізувала чотири із восьми брейкпойнтів.

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Світоліна була близькою до програшу першого сету, але змогла зробити вирішальний брейк та перевести гру на тайбрейк, який виграла з рахунком 7:4. Загалом у цій партії обидві суперниці зробили по три брейки.

У другому сеті вирішальною став брейк Еліни у п’ятому геймі на подачі Кудерметової. Матч українка закрила з другої спроби.

Світоліна – Кудерметова: відеоогляд матчу

За вихід до півфіналу змагань Еліна зіграє проти 28-річної філіппінської тенісистки Александри Еали.

Тенісистки раніше перетиналися лише раз у червні 2026 року на турнірі у Берліні, коли Еала у двох сетах обіграла Світоліну.

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