У Києві затримали кримінального авторитета, якого вже тричі депортували з України

У столиці правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько Дід, якого вже тричі депортували з України. Чоловіка помістили до пункту тимчасового перебування іноземців.

Згодом його планують знову депортувати з України за незаконне перебування на території держави. 56-річному громадянину Вірменії у липні 2020 року заборонили в’їзд в Україну терміном на 15 років та видворили з України.

У лютому 2019 року суд вперше ухвалив рішення депортувати правопорушника за межі України. Проте громадянин Вірменії повернувся за два місяці – тут його затримали правоохоронці.

Вдруге іноземця депортували у серпні 2019 року із забороною в’їзду на територію української держави терміном на п‘ять років.

Проте чоловік часу не гаяв – він змінив ім’я та повернувся в Україну літаком у жовтні 2019 року. Його справжню особу викрили правоохоронці через декілька місяців.

Втретє кримінального авторитета депортували у липні 2020 року – чоловікові заборонили в’їзд в Україну до 2035 року. Проте громадянин Вірменії знову повернувся на територію держави зі злочинним наміром.

За даними поліції, неодноразово судимий іноземець має суттєві зв’язки з криміналітетом – відомий у цих колах за прізвиськом Дід. Чоловік відбував 12-річне покарання у виправних колоніях у Херсонській та Львівській областях.

Напередодні правоохоронці отримали повідомлення про чергову спробу незаконного повернення кримінального авторитета на територію України через пункт пропуску Волинської митниці. 18 червня правоохоронці затримали іноземці на підставі рішення суду.