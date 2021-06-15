СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони грн

У Львові Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовцями державного підприємства Міністерства оборони.

За даними СБУ, підозрювані особи завдавали державі збитків на 0,5 млн грн щомісяця. Правоохоронці дізналися, що директор підприємства та виконувач обов’язків головного інженера налагодили схему отримання “відкатів”.

Посадовці здавали в оренду складські приміщення за заниженою ціною. Вартість послуг залежала від масштабності площі, яку орендували.

СБУ затримала правопорушників “на гарячому” під час отримання грошей у розмірі 52 тис. грн. Під час слідчих дій у підприємстві Міноборони виявили чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

Слідчі оголосять посадовцям про підозру за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Слідчі дії тривають.

СБУ викрила корупційну схему в Міноборони на мільйони гривень / 5 фотографий

Обшуки у лікарнях Укрзалізниці

Нещодавно правоохоронці проводили обшуки у лікарнях, підпорядкованих Укрзалізниці. Посадовців філій Центру охорони здоров’я підозрюють у спробі закупити послуги ПЛР-тестування за завищеною вартістю.

Служба безпеки Укрзалізниці припинила закупівлі, а матеріали щодо можливого порушення тоді передали правоохоронцям. В Укрзалізниці наголошують, що різними способами сприяють слідчим діям НАБУ.