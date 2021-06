торнадо у чехії

На південному сході Чехії пронісся торнадо із градом. Внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, зокрема і діти.

У Південноморавському регіоні, де і вирує сильний вітер, рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.

WATCH: Rare tornado hits the Czech Republic, causing major damage and injuring an unknown number of people pic.twitter.com/cG3BzDxW6p — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Найбільше збитків торнадо завдало таким містам, як Бржецлав і Годонін, а також ще сімом населеним пунктам.

Рятувальники дістають людей з-під завалів будинків, які зруйнувала негода. Наразі невідомо скільки загиблих є.

BREAKING: Tornado causes major damage in the Czech Republic pic.twitter.com/TdSm87Z4gG — BNO News (@BNONews) June 24, 2021

Через торнадо у деяких містах дерева падали на будинки, автомобілі та перехожих. Окрім того, в одному з міст сильний вітер перекинув автобус.

Негода зруйнувала половину селища Грушки. Як описують рятувальники, там від будинків залишились тільки стіни.

Місцевий костел також залишився без даху і дзвіниці, також вирвані столітні липи і ялини.

Внаслідок негоди знеструмленими залишаються понад 30 тис. домів.

My prays and thoughts are with people of Czech Republic ???????? after tornado ????️ disaster. ???????? pic.twitter.com/Hk55Fj2aMG — Ukrajinski Diplomata ???????? (@Bosnoslav) June 24, 2021

За прогнозами чеського метеоролога Міхала Чака, це торнадо одне з найсильніших, які спостерігалися в країні протягом останнього часу.

Ліквідують наслідки негоди рятувальники, пожежники, а також поліцейські.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття та підтримку постраждалим у Чехії.

– Трагічні новини про людські жертви і руйнування, завданих торнадо в Чехії. Моє серце звертається до сімей, які втратили близьких, – зазначив він.

Також дипломат наголосив, що Україна підтримує наших чеських друзів у цей нелегкий час.

Джерело: České Noviny

Фото: Ukrajinski Diplomata, Дмитро Кулеба