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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Будинки без дахів та понад 150 постраждалих: наслідки потужного торнадо у Чехії

торнадо у чехії

На південному сході Чехії пронісся торнадо із градом. Внаслідок негоди постраждало щонайменше 150 людей, зокрема і діти.

У Південноморавському регіоні, де і вирує сильний вітер, рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.

Найбільше збитків торнадо завдало таким містам, як Бржецлав і Годонін, а також ще сімом населеним пунктам.

Рятувальники дістають людей з-під завалів будинків, які зруйнувала негода. Наразі невідомо скільки загиблих є.

Через торнадо у деяких містах дерева падали на будинки, автомобілі та перехожих. Окрім того, в одному з міст сильний вітер перекинув автобус.

Негода зруйнувала половину селища Грушки. Як описують рятувальники, там від будинків залишились тільки стіни.

Місцевий костел також залишився без даху і дзвіниці, також вирвані столітні липи і ялини.

Внаслідок негоди знеструмленими залишаються понад 30 тис. домів.

За прогнозами чеського метеоролога Міхала Чака, це торнадо одне з найсильніших, які спостерігалися в країні протягом останнього часу.

Ліквідують наслідки негоди рятувальники, пожежники, а також поліцейські.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття та підтримку постраждалим у Чехії.

– Трагічні новини про людські жертви і руйнування, завданих торнадо в Чехії. Моє серце звертається до сімей, які втратили близьких, – зазначив він.

Також дипломат наголосив, що Україна підтримує наших чеських друзів у цей нелегкий час.

Джерело: České Noviny

Фото: Ukrajinski Diplomata, Дмитро Кулеба

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