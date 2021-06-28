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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Вибух у Лондоні: біля станції метро масштабна пожежа

Вибух у Лондоні: біля станції метро масштабна пожежа

Біля станції метро Elephant&Castle у Лондоні спалахнули комерційні споруди та автомобілі, чутні звуки вибухів.

Дороги перекриті, людей просять уникати місця події. Про постраждалих не повідомляється.

Лондонська пожежна служба повідомила, що згоріли три комерційних об’єкти, чотири машини та телефонна будка.

Влада закликає місцевих жителів зачинити двері та вікна. Водночас у регіоні зупинили рух всіх потягів.

У поліції Лондона повідомили, що інцидент не пов’язаний з тероризмом. На місце події викликали десять пожежних машин.

Іноземні ЗМІ припускають, що пожежа розгорілася у гаражах поруч із залізничною станцією.

Також місцеві жителі повідомили, що чули вибух. У регіоні забруднено повітря через густий дим, який накрив небо Лондона.

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Джерело: Лондонська пожежна команда

Фото: Лондонська пожежна команда

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