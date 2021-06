Біля станції метро Elephant&Castle у Лондоні спалахнули комерційні споруди та автомобілі, чутні звуки вибухів.

Дороги перекриті, людей просять уникати місця події. Про постраждалих не повідомляється.

Around 100 firefighters are currently tackling a fire near #ElephantandCastle Railway Station where the railway arches, six cars and a telephone box are alight. There are significant road closures in place, please avoid the area https://t.co/O1e3wT3jDB https://t.co/v9yNG9k5il

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021