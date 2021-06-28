Біля станції метро Elephant&Castle у Лондоні спалахнули комерційні споруди та автомобілі, чутні звуки вибухів.

Дороги перекриті, людей просять уникати місця події. Про постраждалих не повідомляється.

Around 100 firefighters are currently tackling a fire near #ElephantandCastle Railway Station where the railway arches, six cars and a telephone box are alight. There are significant road closures in place, please avoid the area https://t.co/O1e3wT3jDB https://t.co/v9yNG9k5il — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Лондонська пожежна служба повідомила, що згоріли три комерційних об’єкти, чотири машини та телефонна будка.

Влада закликає місцевих жителів зачинити двері та вікна. Водночас у регіоні зупинили рух всіх потягів.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

У поліції Лондона повідомили, що інцидент не пов’язаний з тероризмом. На місце події викликали десять пожежних машин.

Іноземні ЗМІ припускають, що пожежа розгорілася у гаражах поруч із залізничною станцією.

Також місцеві жителі повідомили, що чули вибух. У регіоні забруднено повітря через густий дим, який накрив небо Лондона.

Джерело: Лондонська пожежна команда

Фото: Лондонська пожежна команда