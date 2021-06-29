У Київській області суд виніс вирок трьом чоловікам, які живцем поховали свого товариша.

Жорстокий інцидент стався у Вишгороді влітку 2020 року.

Тоді чоловіки 19, 45 та 46-річного віку разом із новим другом розпивали алкоголь, після чого почався конфлікт, який переріс в бійку.

Закопуючи живцем свого товариша, чоловіки хотіли приховати сліди злочину.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вироком суду чоловіків засуджено до 10 та 11 років позбавлення волі.

Історія злочину

Про те, що у Вишгороді чоловіка закопали живцем, стало відомо на початку липня минулого року.

До поліції звернулася місцева жінка, яка помітила свіжий ґрунт на могилі свого сина.

Під час огляду правоохоронці виявили “підхоронене” тіло чоловіка, його вік не розголошували.

Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті чоловіка стала саме механічна асфіксія внаслідок попадання ґрунту, а не побої і травми.

З’ясувалося, що компанія чоловіків розпивала спиртні напої у підсобному приміщенні Вишгородського кладовища.

Коли розпочалася бійка, троє чоловіків накинулися на нового знайомого і забили його до напівсмерті.

Зрозумівши, що накоїли, вони вирішили перенести товариша до найближчих могил: там вони викопали півметрову яму, куди й помістили тіло.