Співробітники Служби безпеки України затримали в Дніпрі розшукуваного Інтерполом злочинця з Молдови, який вкрав майже $1 млн у своїх співгромадян.

За даними СБУ, чоловік уже 5 років перебуває в міжнародному розшуку.

– 32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України та постійно змінював місця проживання, – зазначили у відомстві.

Протягом 2013-2015 років чоловік обдурив майже на $1 млн десятки своїх співвітчизників, зокрема пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.

У 2016 році в Молдові його визнали винним у шахрайстві та заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Зловмисника затримали біля місця тимчасового проживання в Дніпрі. Зараз вирішується питання про екстрадицію до Молдови.