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Максим Зайченко |

Вкрав гроші на лікування дітей: у Дніпрі затримали розшукуваного злочинця

Вкрав гроші на лікування дітей: у Дніпрі затримали розшукуваного злочинця

Співробітники Служби безпеки України затримали в Дніпрі розшукуваного Інтерполом злочинця з Молдови, який вкрав майже $1 млн у своїх співгромадян. 

За даними СБУ, чоловік уже 5 років перебуває в міжнародному розшуку. 

– 32-річний іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Злочинець використовував підроблені документи громадянина України та постійно змінював місця проживання, – зазначили у відомстві. 

Протягом 2013-2015 років чоловік обдурив майже на $1 млн десятки своїх співвітчизників, зокрема пенсіонерів та батьків хворих дітей, які збирали гроші на лікування.

У 2016 році в Молдові його визнали винним у шахрайстві та заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Зловмисника затримали біля місця тимчасового проживання в Дніпрі. Зараз вирішується питання про екстрадицію до Молдови. 

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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